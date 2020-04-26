Жительница Кыштыма обогатила мошенников почти на шестьдесят тысяч рублей

Вчера, 19:20 Категория: Происшествия

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В Кыштыме очередная жертва мошенников обратилась в полицию с заявлением. На этот раз в ловушку угодила молодая женщина.

Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил жительницу нашего города, что с её карты кто-то пытается снять сбережения и чтобы их защитить, их нужно перевести на резервный счёт.

Доверчивая женщина приняла его слова за чистую монету, и выполнила все инструкции незнакомца, после чего сообщила ему и номер своей банковской карты, и коды из смс.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, сначала злоумышленники сняли со счёта потерпевшей несколько раз по пять тысяч рублей, затем их аппетиты возросли. Всего с карты жительницы Кыштыма пропали около 60 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает: сотрудники банка не звонят клиентам и не выведывают данные карт. Если вам позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, сразу же бросайте трубку и перезванивайте на горячую линию своего банка.