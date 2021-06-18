Ещё одна жительница Кыштыма попалась на уловки мошенников и обогатила их на крупную сумму

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По информации межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», потерпевшей позвонили неизвестные с целью якобы прекратить несанкционированное списание денежных средств с принадлежащей ей банковской карты. Незнакомцы пояснили, что необходимо сообщить им номера банковских карт, чтобы они могли «заморозить» все принадлежавшие ей счета. Женщина назвала злоумышленникам номера своих банковских карт, коды на их оборотной стороне, а также коды, которые были направлены ей в смс-уведомлении.

Спустя время пострадавшая заметила, что с её банковских счетов списано более 76 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.