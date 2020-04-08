Пенсионерка из Кыштыма обогатила мошенников на двести тысяч рублей

Вчера, 22:21 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции обратилась 70-летняя жительница нашего города. Она пояснила, что ей поступил звонок и мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, начал говорить о том, что с её счёта происходит несанкционированное списание денежных средств. Чтобы остановить мошенников, необходимо перевести сбережения на новую карту. Пенсионерка, приняв всё за чистую монету, совершила под диктовку «благодетеля» все необходимые действия. В результате необдуманных действий она лишилась более 200 тысяч рублей.

Очередное заявление поступило в дежурную часть от 32-летнего жителя Кыштыма. Он посмотрел видеоролики в интернете на канале ютуб о возврате НДС. Мужчину впечатлила сумма возврата, обещанная ему, – около 300 тысяч рублей. Следуя инструкциям на одном из сайтов, он ввёл номер банковской карты и три цифры с обратной стороны. На сайте автоматически была подсчитана сумма компенсации. Но чтобы получить 270 тысяч рублей, необходимо было оплатить комиссию в 574 рубля. В общем сложности молодой человек осуществил девять переводов. Позднее он понял, что стал жертвой мошенников и лишился 7800 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».