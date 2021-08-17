Жительница Кыштыма лишилась почти миллиона рублей, поверив, что ей положена компенсация за поддельные лекарства для похудения

Вчера, 09:07 Категория: Происшествия

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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратилась местная жительница 1957 года рождения с заявлением по факту совершения в отношении неё мошеннических действий. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что задержаны преступники, изготавливавшие поддельные лекарства для похудения, которые она приобретала ранее через интернет.



Затем ей позвонил другой мужчина и рассказал, что он занимается компенсацией денежных средств за приобретённые препараты и чтобы её получить, женщине необходимо заплатить 43 тысячи рублей за открытие ячейки, на которой хранятся якобы принадлежащие ей деньги. Женщина перевела указанную сумму на неизвестный ей счёт.



Мошенники не остановились и снова позвонили жительнице Кыштыма, сообщив, что для получения положенной ей компенсации в миллион рублей необходимо заплатить за хранение денег, комиссию и прочие услуги. Таким образом, женщина, доверившись неизвестным и поддавшись на их длительные уговоры, в результате нескольких операций перевела ещё 833 тысячи рублей собственных сбережений и кредитных средств на указанные злоумышленниками счета.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных деяний.



Полицейские в очередной раз предостерегают южноуральцев от необдуманных решений. Помните, мошенники изобретательны и придумывают разные способы для того, чтобы завладеть денежными средствами граждан. В случае поступления звонка о якобы компенсации денежных средств – это мошенники, прервите с ними разговор!

Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков и принуждают к оформлению кредитов либо переводов денежных средств на якобы безопасные счета, знайте, это злоумышленники! Необходимо также прервать разговор и перезвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне вашей карты. Не совершайте денежные операции по указанию незнакомцев, посоветуйтесь с родными, близкими, расскажите им о сложившейся ситуации, порой этого бывает достаточно для того, чтобы выйти из под влияния мошенников и сохранить свои сбережения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.