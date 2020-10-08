Два жителя Кыштыма снова попались на удочку мошенников

Вчера, 17:01 Категория: Происшествия

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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Анастасия Землякова, жителю Кыштыма позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что были задержаны мошенники и мужчине положена компенсация за ущерб от их действий, так как он заказывал у них биологически-активные добавки. Но для получения денег необходимо заплатить комиссию за перевод.

Мужчина поверил злоумышленнику и продиктовал данные своей банковской карты, в том числе код на оборотной стороне, вследствие чего у мошенника появился доступ к онлайн-банку пострадавшего. В итоге с карты кыштымца было списано почти 12 тысяч рублей .

На уловки телефонных мошенников попалась и местная жительница, которой поступил звонок от мнимого сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что с её карты происходит несанкционированное списание денежных средств и для остановки действия необходимо продиктовать все номера ее карты и коды из смс. Женщина, поверив мошеннику, выполнила все указания и лишилась 47 тысяч рублей.

По данным делам проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.



