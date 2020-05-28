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Жительница Кыштыма обогатила мошенников почти на тридцать тысяч рублей

Сегодня, 14:32 Категория: Происшествия
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Вчера жительнице нашего города позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что в данный момент происходит списание денежных средств с карты клиентки. А затем, не дав ей опомниться, узнал от неё всю необходимую информацию о карте.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, молодая женщина лишилась 28 тысяч 400 рублей.

 

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и прерывать телефонный разговор сразу, как только звонивший представится сотрудником банка.

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Теги: Кыштым мошенники банк полиция

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