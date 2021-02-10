Жительница Кыштыма попалась на удочку мошенника, который представился сотрудником городской полиции

Вчера, 15:50 Категория: Происшествия

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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратилась местная жительница 1959 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Со слов потерпевшей, ей позвонил сотрудник банка и сообщил о попытке взлома её банковской карты, а также, что мошенники пытаются «привязать» её личный кабинет к другому номеру телефона. Женщина не поверила звонившему, поскольку знала, что так действуют проходимцы. Тогда молодой человек пояснил, что данную информацию передаст сотрудникам следственного отдела и попросил подождать, пока полицейские свяжутся с ней.

Затем женщине поступил звонок от лжесотрудника следственного отдела, который подтвердил, что осуществляется проверка по факту совершения мошеннических действие с её банковской картой, а также попросил предоставить всю необходимую информацию сотрудникам банка, которые ей будут звонить, для продолжения расследования.

Вновь связавшись с пострадавшей, мнимый сотрудник банка пояснил, что женщина должна снять со своих банковских карт все денежные средства и отправить их на другой счёт, который ей продиктуют по телефону. По словам злоумышленника, так мошенники не смогут завладеть её денежными средствами.

Женщина доверилась и лишилась 11 тысяч 800 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.