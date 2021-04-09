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Жительница Кыштыма хотела приобрести авиабилеты, но попалась на уловки мошенников

Сегодня, 14:14 Категория: Происшествия
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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратилась местная жительница 1987 года рождения с заявлением по факту совершения в отношении неё мошеннических действий.

Со слов потерпевшей, она хотела приобрести авиабилеты через интернет. Женщина не обратила внимания являлся ли сайт, с помощью которого она хотела приобрести билеты, официальным сайтом авиакомпании. Потерпевшая ввела данные банковской карты: номер, срок действия и код, указанный на оборотной стороне. Женщина трижды пыталась оплатить билет стоимость более 15 тысяч рублей, но операции не выполнялись.

Спустя время она заметила, что с её банковского счёта было списано более 46 тысяч рублей, но авиабилеты она так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Теги: Кыштым мошенничество полиция обман деньги авиабилеты

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