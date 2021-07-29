Житель Кыштыма угнал автомобиль

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Следственным отделом УМВД России по городу Озёрску завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Кыштыма. Житель нашего города обвиняется по статье "Кража".



По данным следствия, в ночное время, находясь на неохраняемой стоянке во дворе многоквартирных домов в Новогорном, кыштымец вскрыл замок водительской двери отвёрткой и проник в салон автомобиля ВАЗ-211440. Затем, соединив провода, он завёл машину и уехал.



Сотрудники полиции задержали злоумышленника, автомобиль вернули собственнику.



Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.



Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в Озёрский городской суд для рассмотрения по существу.