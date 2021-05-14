Кыштымские полицейские раскрыли кражу автомобиля

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».



Из материалов уголовного дела следует, что ранее по оперативной информации сотрудники уголовного розыска полиции установили и задержали ранее судимого местного жителя 1981 года рождения, который совершил кражу автомобиля.



Установлено, что владелица машины, припарковав её около работы, уехала домой на общественном транспорте. Тогда подозреваемый, заметив данный автомобиль, убедился, что за ним никто не наблюдает, и тайно похитил ВАЗ 21083 стоимостью 25 тысяч рублей. После чего скрылся с места преступления. Мужчина также из автомобиля похитил колонки и аккумулятор. Колонки подозреваемый успел сбыть.



О факте кражи машины пострадавшей сообщили уже сотрудники полиции.



Украденный автомобиль был изъят полицейскими у дома подозреваемого и возвращен владелице. Сумма причинённого ущерба составила 30 тысяч рублей.



Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.