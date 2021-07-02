В Кыштыме следователи завершили расследование в отношении мужчины, который заживо сжёг сожительницу

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В ноябре прошлого года житель Карабаша в ходе распития спиртных напитков набросился на свою сожительницу. Он облил бензином её и дом, а затем поджёг. От полученных травм женщина скончалась.

Как сообщил «Кыштымскому рабочему» руководитель следственного отдела по Кыштыму Следственного Управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, расследование уголовного дела завершено. Поджигателю предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного Кодекса РФ – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд. Карабашцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемый продолжает находиться под стражей.