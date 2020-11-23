Житель Кыштыма похитил более двух тысяч железнодорожных деталей

Вчера, 12:29 Категория: Происшествия

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Дознавателями Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Кыштыма, обвиняемого в краже деталей верхнего строения пути.

Подозреваемый был задержан в августе этого года сотрудниками транспортной полиции во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Металл».

В ходе проверки оперуполномоченные уголовного розыска установили, что задержанный в период с 3 по 11 августа с подъездного пути необщего пользования станции Пургино похитил 2296 противоугонов. Детали, предназначенные для крепления рельса к шпале, злоумышленник сбивал молотком и вывозил с перегона на протяжении нескольких дней. Похищенное мужчина сдавал в пункты приема металлолома, а деньги тратил на собственные нужды. Ущерб, причиненный им железнодорожному предприятию, превысил 45 тысяч рублей.

Дознаватели возбудили в отношении задержанного мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе расследования данного преступления вина злоумышленника была полностью доказана. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в мировой суд города Касли для рассмотрения по существу.