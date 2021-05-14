Кыштымские полицейские завершили расследование серии краж

Сегодня, 12:34 Категория: Происшествия

168

0

В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».



Из материалов уголовного дела следует, что ранее в дежурную часть полиции Кыштыма обратились жители города с заявлениями по факту хищений их личного имущества из частных домов.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель Кыштыма 1988 года рождения. Следствием установлено, что мужчина незаконно проник не только в два частных дома, но и на два садовых участка. Внимание преступника привлекали вёдра, электрические плиты, электропроводка, морозильная камера. Данное имущество подозреваемый сбывал.



Была установлена причастность мужчины к ещё одной краже, о которой в полицию Кыштыма заявил местный житель. Подозреваемый, во время распития со своим приятелем спиртных напитков, похитил у него сотовый телефон.



Сумма ущерба от всех совершённых краж составила более 37 тысяч рублей.



Часть имущества была найдена и возвращена гражданам.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.