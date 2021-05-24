В Кыштыме полицейские раскрыли кражу орехов

Вчера, 09:51 Категория: Происшествия

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В межмуниципальном отделе МВД «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

В дежурную часть полиции Кыштыма обратился директор одного из местных предприятий с заявлением по факту кражи орехового сырья. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Кыштыма 1998 года рождения, находясь на ночной смене и убедившись, что за ним никто не наблюдает, тайно похитил со склада грецкие орехи, упакованные в пять коробок общей массой 60 килограммов. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

Похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению. Часть была найдена и возвращена предприятию.

Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения.