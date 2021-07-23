В Кыштыме пенсионерка отдала мошенникам 106 тысяч рублей

Вчера, 15:56 Категория: Происшествия

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Напомним, на прошлой неделе в полицию Кыштыма обратилось трое жителей нашего города с похожими заявлениями: к ним домой приходили неизвестные и под предлогом проведения в стране денежной реформы хотели завладеть их денежными средствами.

Два заявителя сумели распознать мошенников и не поддались на их уловки. Третья заявительница рассказала, что отдала мошенникам 106 тысяч рублей.

Потерпевшей является женщина 1926 года рождения. 95-летняя жительница Кыштыма поверила мошенникам, и отдала все свои сбережения. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Мошенники действуют весьма убедительно, могут попросить предъявить паспорт для обмена денег и даже дают на подпись какие-то бумаги. Когда пожилые люди передают все свои сбережения, настоящие деньги злоумышленники забирают, а вместо них выдают поддельные купюры. После обмена мошенники уходят, а пожилые люди не сразу понимают, что их обманули.

Сотрудники полиции призывают всех жителей нашего города провести беседу с родственниками пенсионного возраста. Рассказать им о новом способе мошенничества, чтобы избежать подобных происшествий.