Четверть миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка из Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Происшествия

Фоторобот подозреваемого, заходившего с бабушкой в квартиру

В минувшую пятницу 88-летняя жительница нашего города решила пересчитать все свои сбережения. Оставив деньги на кровати, она отправилась в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги. На обратном пути шла мимо рынка, известного среди кыштымцев как «Китайский». У главного входа её подхватил под локоть молодой худощавый человек на вид лет 25-ти. Невысокого роста, кавказской внешности, в плоской чёрной фуражке и узких чёрных брюках.

Пока незнакомец вёл бабушку к одному из припаркованных неподалёку автомобилей, объяснил ей, что его друг находится в больнице в тяжёлом состоянии и ему не подключают аппарат искусственной вентиляции лёгких, пока они не заплатят. Деньги, по его словам, должны прислать из Казахстана, но так как они не являются гражданами нашей страны, получить перевод в банке не могут. Дальше – больше: мол, нужен ваш паспорт, и именно на ваше имя поступит перевод в размере одного миллиона 200 тысяч.

Фоторобот водителя

Сердобольная старушка сжалилась над попавшими в беду иностранцами и согласилась им помочь. На машине светлого цвета они доехали до её дома на улице Карла Либкнехта. За рулём находился темноволосый мужчина на вид 30 лет, плотного телосложения, европейской внешности. Был одет в серый строгий костюм.

В квартиру с ней поднялся второй – тот самый худощавый. Уже дома, вспомнив о лежащих на виду деньгах, старушка сунула их в карман. Часть купюр её гость заметил и предложил помочь его другу деньгами прямо сейчас. Бабушка вложила в паспорт 50 тысяч рублей и сообщила – больше у неё нет. Однако молодой человек указал на топорщащиеся из кармана купюры. Женщина испугалась и отдала всё, что у неё было. Пообещав вернуть долг на следующий день, он скрылся, оставив паспорт обманутой в квартире.

Бабуля решила навестить больного, на лечение которого заняла кругленькую сумму. На маршрутке она доехала до больницы, но машины, на которой должны были приехать её новые знакомые, там не оказалось. И только после этого она заподозрила неладное: вернулась домой и позвонила в полицию.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности аферистов, разыскивается владелец машины.

Все, кто владеет какой-либо информацией по данному преступлению, могут сообщить её по телефонам дежурной части полиции: 8 (35151) 4-46-61, 02.