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Жительница Кыштыма обогатила мошенников почти на 300 тысяч рублей

Вчера, 08:15 Категория: Общество
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В полиции Кыштыма зарегистрированы очередные факты мошенничества.

Так, на прошлой неделе в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» обратилась женщина 1962 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. По его словам, мошенники пытались снять денежные средства с сберегательной книжки жительницы Кыштыма. А чтобы сохранить сбережения, вкладчице необходимо перевести их на некую безопасную «ячейку».

 

Злоумышленник обращался к женщине по имени-отчеству и знал сумму, которая была на её счету, поэтому она приняла все слова незнакомца за чистую монету. Потерпевшая обналичила сбережения и перевела их через банкомат по реквизитам, которые ей диктовали по телефону.

Сумма ущерба – 294 тысячи рублей.

Когда мошенник обогатился, он попросил женщину разорвать чек, так как «мошенники» смогут увидеть данные и снова попытаются завладеть её денежными средствами.

 

В другом случае мошенники действовали по этой же схеме и «облапошили» 65-летнего жителя Кыштыма на восемь тысяч рублей.

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Теги: Кыштым полиция мошенники банк деньги обман

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