В Кыштыме мошенники ходят к пенсионерам под предлогом проведения денежной реформы

Сегодня, 10:37 Категория: Общество

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Только за сутки в полицию Кыштыма обратились трое жителей города с заявлениями о том, что к ним приходили неизвестные и под предлогом проведения в стране денежной реформы хотели завладеть их денежными средствами.



Данная схема обмана в настоящее время является очень распространённой. Неизвестные приходят к пожилым людям домой, представляются, например, почтальонами, соцработниками или сотрудниками государственных организаций, и рассказывают о якобы грядущей «денежной реформе». Убеждают пенсионеров в том, что скоро старые банкноты выйдут из оборота, поэтому необходимо срочно их поменять на купюры нового образца. Мошенники предлагают проверить наличные сбережения пенсионеров и, если они «старые», заменить их.



Иногда схема немного усложняется: раздаётся телефонный звонок якобы из банка и «сотрудник финансовой организации» рассказывает о денежной реформе, после чего предлагает вариант: к пенсионеру придёт «соцработник» и поможет обменять купюры, чтобы пенсионер не утруждался походом в банк.



Как правило, мошенники обладают подробной информацией о своей жертве и быстро входят в доверие. Звонивший сообщает, что сейчас придут представители социальной службы, называет их фамилии и даже предупреждает пожилых людей, чтобы проверили паспорта – "во избежание мошенничества".



Мошенники действуют весьма убедительно, могут попросить предъявить паспорт для обмена денег и даже дают на подпись какие-то бумаги. Когда пожилые люди передают все свои сбережения, настоящие деньги злоумышленники забирают, а вместо них выдают поддельные купюры. После обмена мошенники уходят, а пожилые люди не сразу понимают, что их обманули.



Полиция призывает граждан к бдительности! Если к вам постучались подозрительные граждане, не пускайте их в свой дом или квартиру. Не показывайте неизвестным людям свои документы. Не подписывайте, не глядя, никаких бумаг. Ни в коем случае не передавайте им свои денежные средства.



А также помните: любые операции с обменом денежных средств необходимо производить только в банке. Если незнакомцы предлагают на дому обменять «старые» деньги на «новые» или рубли на доллары или евро – это мошенники!



Донесите данную информацию до своих пожилых родственников, ведь именно люди преклонного возраста чаще всего становятся жертвами злоумышленников, лишаясь своих последних пенсионных накоплений.