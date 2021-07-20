В Кыштыме выявлено пять очагов произрастания дикорастущей конопли

Вчера, 15:42 Категория: Происшествия

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По всей территории Челябинской области полицейские проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак-2021». Она направлена на выявление незаконных посевов мака, конопли, уничтожение дикорастущих наркотических растений, а также задержание сбытчиков наркотиков.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» было обнаружено пять очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Кыштымского городского округа общей площадью более пяти квадратных метров.

В соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, граждане несут уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ответственным лицам выданы предписания на уничтожение наркосодержащих растений.