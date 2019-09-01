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В Кыштыме задержаны несколько иногородних жителей с наркотиками

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Происшествия

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До 25 сентября в нашем городе проводится оперативно-профилактическая операция «Мак». Полицейские в усиленном режиме занимаются пресечением незаконного оборота наркотиков и ликвидацией очагов дикорастущих конопли и мака.

 

За несколько дней в Кыштыме было задержано четыре  человека, причём все иногородние. Среди них – двое жителей города Касли в возрасте 27 и 28 лет, 43-летний мужчина из Снежинска и 30-летняя жительница посёлка Новогорный.

 

Все они разгуливали по нашему городу с наркотиками. Общая масса изъятого составила около четырёх граммов. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, установлено, что подозреваемые хранили наркотические вещества без цели дальнейшего сбыта.

 

Возбуждены уголовные дела по части 1  статьи 228 Уголовного кодекса – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

 

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

 


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