В Кыштыме задержаны несколько иногородних жителей с наркотиками Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Происшествия 0 До 25 сентября в нашем городе проводится оперативно-профилактическая операция «Мак». Полицейские в усиленном режиме занимаются пресечением незаконного оборота наркотиков и ликвидацией очагов дикорастущих конопли и мака. За несколько дней в Кыштыме было задержано четыре человека, причём все иногородние. Среди них – двое жителей города Касли в возрасте 27 и 28 лет, 43-летний мужчина из Снежинска и 30-летняя жительница посёлка Новогорный. Все они разгуливали по нашему городу с наркотиками. Общая масса изъятого составила около четырёх граммов. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, установлено, что подозреваемые хранили наркотические вещества без цели дальнейшего сбыта. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить