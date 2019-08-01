В Кыштыме обнаружены заросли наркосодержащих растений

Автор: КР от Сегодня, 12:17 Категория: Общество

В нашем городе завершена оперативно-профилактическая акция «Мак» по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, удалось обнаружить 20 очагов произрастания мака и конопли. По каждому случаю вынесено предписание местным жителям. Пятнадцать очагов растений уже уничтожено.

Возбуждено уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Также задержаны трое кыштымцев за употребление запрещённых веществ. В отношении них составили административные протоколы. Из незаконного оборота изъято 29 граммов наркотиков растительного происхождения.

Кроме того, в суд передано уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого полиция задержала в ходе рейда. У него обнаружен свёрток с синтетическим наркотиком массой 0, 144 грамма, ещё почти в два раза больше он намеревался продать.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Санкция этой статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы до трёх лет.