Жителей Кыштыма просят сообщать о местах произрастания мака и фактах незаконного оборота наркотиков

Сегодня, 10:54 Категория: Общество

94

0

В Кыштымском округе стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

Целями операции являются выявление и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропые вещества, а также очагов их дикого произрастания; перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотиков и психотропных веществ растительного происхождения, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков; выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения.

Полиция обращается ко всем жителя Кыштымского округа. Сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, произрастания мака и других одурманивающих растений можно круглосуточно по телефону – 8-999-372-9314.

Операция «Мак-2020» продлится ещё неделю – по 29 июля включительно.