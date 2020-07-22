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Жителей Кыштыма просят сообщать о местах произрастания мака и фактах незаконного оборота наркотиков

Сегодня, 10:54 Категория: Общество
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В Кыштымском округе стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

 

Целями операции являются выявление и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропые вещества, а также очагов их дикого произрастания; перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотиков и психотропных веществ растительного происхождения, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков; выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения.

 

Полиция обращается ко всем жителя Кыштымского округа. Сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, произрастания мака и других одурманивающих растений можно круглосуточно по телефону – 8-999-372-9314.

 

Операция «Мак-2020» продлится ещё неделю – по 29 июля включительно.

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Теги: Кыштым полиция мак

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