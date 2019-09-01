В Кыштыме полицейские проверят посадки конопли и мака на садовых участках Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Общество 0 Сегодня началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». До 25 сентября сотрудники кыштымского отдела полиции займутся выявлением и уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений. При обнаружении посадок мака, конопли на участках, которые находятся в пользовании жителей нашего города, может быть наложен административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 40 тысяч рублей. Информацию о фактах, касающихся незаконного культивирования наркотических растений и наркосбыта, можно сообщить по телефонам дежурной части: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Этим летом полицейские обнаружили 20 очагов произрастания мака и конопли, которые впоследствии были уничтожены владельцами участков. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить