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В Кыштыме полицейские проверят посадки конопли и мака на садовых участках

Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Общество

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Сегодня началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». До 25 сентября сотрудники кыштымского отдела полиции займутся выявлением и уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений.

 

При обнаружении посадок мака, конопли на участках, которые находятся в пользовании жителей нашего города, может быть наложен административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 40 тысяч рублей.

 

Информацию о фактах, касающихся незаконного культивирования наркотических растений и наркосбыта, можно сообщить по телефонам дежурной части: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.

 

Этим летом полицейские обнаружили 20 очагов произрастания мака и конопли, которые впоследствии были уничтожены владельцами участков.


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