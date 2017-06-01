Жителю Кыштыма выдали предписание об уничтожении дикорастущей конопли

Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Общество

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», которое проводится на территории Кыштымского городского округа до 15 июля, полицейские обнаружили шесть кустов дикорастущей конопли возле одного из частных домов на улице Комарова.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, владельцу дома выдано предписание с требованием в течение трёх дней уничтожить запрещённое растение.

Если требование будет проигнорировано, кыштымцу грозит штраф. За непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для частных лиц предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трёх до четырёх тысяч, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей. Сообщить информацию о месте произрастания конопли и мака можно по телефонам полиции 4-46-61, 02 или 8-351-268-85-94.