В кыштымскую больницу доставили пострадавших в жутком ДТП

Вчера, 13:08 Категория: Происшествия

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Фото и информация 8 ПСО МЧС России по Челябинской области.

Ночью 20 июля на автодороге «Подъезд к городу Екатеринбург», на 95 километре, произошло серьёзное ДТП. Сообщение о нём поступило в пожарную часть по системе «112» в 22 часа 18 минут от очевидца происшествия, который также вызвал полицию и скорую помощь.



К месту вызова выехали сотрудники 65-ой пожарно-спасательной части, так как расстояние от места базирования их подразделения до места происшествия было кратчайшим, 60,5 километров.



Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия в 23 часа 03 минуты.



По прибытии установлено, что столкнулись легковые автомобили марки Nissan Almera (Ниссан Альмера) и Газель. Сотрудниками МЧС были проведены аварийно-спасательные работы.



В ходе дорожно-транспортного происшествия водитель Газели 1957 года рождения не пострадал. Пострадали два пассажира Ниссана, у одного из них, 1992 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга), ушибленная рана лица и левого коленного сустава. У второго, 1963 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга), перелом 4, 6 ребер слева и ушиб затылочной области головы, оба госпитализированы в центральную городскую больницу города Кыштым.



Водитель автомобиля Ниссан, 1979 года рождения, от полученных травм скончался на месте до прибытия сотрудников МЧС, полиции и скорой помощи.



Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливаться сотрудниками ГИБДД.

