В Кыштыме в ДТП пострадал ребёнок

Сегодня, 11:59 Категория: Происшествия

554

0

Фото из группы 8 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области.

На центральный пункт пожарной связи 8-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о ДТП. Авария произошла на улице Кутузова, в районе дома 41.



К месту аварии были направлены силы и средства 38-ой пожарно-спасательной части.



По прибытии установлено что столкнулись два автомобиля. На месте находились сотрудники скорой помощи, которые проводили осмотр ребёнка находившегося в одной из машин.



Помощь сотрудников МЧС не потребовалась, участники ДТП самостоятельно покинули свои транспортные средства. Разлива топлива и возгорания автомобилей не произошло.

Как сообщили в пресс-службе полиции, житель посёлка Новогорный 1958 года рождения, управляя автомобилем «Пежо», при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному «Митсубиси» под управлением жительницы Екатеринбурга 1984 года рождения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.