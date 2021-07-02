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В Кыштыме в ДТП пострадал ребёнок

Сегодня, 11:59 Категория: Происшествия
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Фото из группы 8 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области.

 

На центральный пункт пожарной связи 8-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о ДТП. Авария произошла на улице Кутузова, в районе дома 41.

К месту аварии были направлены силы и средства 38-ой пожарно-спасательной части.

По прибытии установлено что столкнулись два автомобиля. На месте находились сотрудники скорой помощи, которые проводили осмотр ребёнка находившегося в одной из машин.

Помощь сотрудников МЧС не потребовалась, участники ДТП самостоятельно покинули свои транспортные средства. Разлива топлива и возгорания автомобилей не произошло.

 

Как сообщили в пресс-службе полиции, житель посёлка Новогорный 1958 года рождения, управляя автомобилем «Пежо», при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному «Митсубиси» под управлением жительницы Екатеринбурга 1984 года рождения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

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Теги: Кыштым ДТП пожарные

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