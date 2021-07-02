В больницу Кыштыма доставили двух пострадавших в ДТП

5-07-2021, 13:12 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью, 5 июля, в 01 час 10 минут в пожарную охрану города Касли поступило сообщение о ДТП, произошедшем на первом километре автодороги Касли-Озёрск.



К месту вызова был направлен пожарный автомобиль первой помощи отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части.



По информации ГИБДД, произошло столкновение автомобилей Mercedes S 500 и ВАЗ-2112.



38 минут велись аварийно-спасательные работы по извлечению пострадавшего из автомобиля ВАЗ-2112.



Водитель «двенадцатой» 2003 года рождения и его 17-летний пассажир были госпитализированы в Кыштымскую центральную городскую больницу имени А. П. Силаева. Оба пациента находятся в тяжёлом состоянии. У одного врачи диагностировали перелом бедра и перелом предплечья со смещением, у второго – серьёзную черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.