Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В больницу Кыштыма доставили двух пострадавших в ДТП

5-07-2021, 13:12 Категория: Происшествия
1 133
0

Сегодня ночью, 5 июля, в 01 час 10 минут в пожарную охрану города Касли поступило сообщение о ДТП, произошедшем на первом километре автодороги Касли-Озёрск.

К месту вызова был направлен пожарный автомобиль первой помощи отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части.

По информации ГИБДД, произошло столкновение автомобилей Mercedes S 500 и ВАЗ-2112.

38 минут велись аварийно-спасательные работы по извлечению пострадавшего из автомобиля ВАЗ-2112.

Водитель «двенадцатой» 2003 года рождения и его 17-летний пассажир были госпитализированы в Кыштымскую центральную городскую больницу имени А. П. Силаева. Оба пациента находятся в тяжёлом состоянии. У одного врачи диагностировали перелом бедра и перелом предплечья со смещением, у второго – серьёзную черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ДТП травмы больница

Похожие публикации:

В Кыштыме пьяная езда на мотоцикле закончилась больничной койкой

В Кыштымскую больницу доставили двоих пострадавших в ДТП

В Кыштыме случился пожар в одном из цехов градообразующего предприятия

В больницу Кыштыма доставлена женщина после того, как поезд протаранил её автомобиль

В Кыштыме легковой прицеп придавил мужчину

Комментарии:

Добавить