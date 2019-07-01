В Кыштыме разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом

Автор: КР от Вчера, 09:46 Категория: Происшествия

Оно произошло ещё 1 июня. В 23 часа 35 минут водитель автомобиля «Приора» сбил пешехода на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Пролетарская.

Пострадавшим оказался мужчина 1986 года рождения из города Озёрска. Он был доставлен в реанимацию кыштымской городской больницы. Врачи сделали всё возможное, однако через семь дней он скончался.

Водитель «Приоры» с места происшествия скрылся. В результате оперативно-розыскных действий виновник ДТП был найден сотрудниками полиции. Сейчас идёт доследственная проверка всех обстоятельств, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Кыштымский отдел Госавтоинспекции просит очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам: 8 (351-51) 4-46-31, 4-46-61 или 02, либо обратиться в отделение полиции лично.