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В посёлке под Кыштымом автомобиль опрокинулся в кювет, сломав на пути деревья

Сегодня, 15:30 Категория: Общество
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Фото с места ДТП, предоставлено поисково-спасательной службой Челябинской области.

 

В субботу, 20 июня, в 20:20 Кыштымский отряд поисково-спасательной службы выезжал к месту дорожно-транспортного происшествия.

Как рассказали сайту «КР» в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области, водитель автомобиля  УАЗ  «Патриот», направляясь  из Слюдорудника в Кыштым, не справился с управлением и съехал в кювет, сломав несколько деревьев.

 

 

По словам пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой, пострадал 38-летний пассажир. Спасатели при помощи гидравлического инструмента вытащили его из машины и передали бригаде скорой помощи.  Автомобиль не подлежит восстановлению. Водитель не пострадал.

По данному факту проводится проверка. 

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Теги: Кыштым Слюдорудник ДТП

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