В посёлке под Кыштымом автомобиль опрокинулся в кювет, сломав на пути деревья

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Фото с места ДТП, предоставлено поисково-спасательной службой Челябинской области.

В субботу, 20 июня, в 20:20 Кыштымский отряд поисково-спасательной службы выезжал к месту дорожно-транспортного происшествия.

Как рассказали сайту «КР» в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области, водитель автомобиля УАЗ «Патриот», направляясь из Слюдорудника в Кыштым, не справился с управлением и съехал в кювет, сломав несколько деревьев.

По словам пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой, пострадал 38-летний пассажир. Спасатели при помощи гидравлического инструмента вытащили его из машины и передали бригаде скорой помощи. Автомобиль не подлежит восстановлению. Водитель не пострадал.

По данному факту проводится проверка.