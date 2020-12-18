Недалеко от Кыштыма произошло смертельное ДТП

Сегодня, 14:58 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня ночью около 04.30 часов на автодороге Долгодеревенское–Аргаяш–Кузнецкое–Кыштым столкнулись Лада Приора и автомобиль ГАЗ.

Как сообщает УГИБДД по Челябинской области, 26-летний мужчина за рулем отечественной легковушки при не установленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-А65R33, под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Лады от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что оба водителя – жители Аргаяшского района. Также известно, что автомобиль ГАЗ имеет логотип курорта «Увильды».