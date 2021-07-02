Жительница Кыштыма обвиняется в содержании притона

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Адрес, по которому молодая хозяйка систематически предоставляла своё жилище наркозависимым для употребления запрещённых веществ, сообщили в полицию неравнодушные соседи.

Девушка, ранее не судимая, не только превращала свою квартиру в доме на улице Ю. Ичёвой в притон, но и сама употребляла наркотические средства. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».