Выстрел марихуаной: полицейские Кыштыма раскрыли уголовное дело по факту стрельбы из арбалета

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



Из материалов уголовного дела следует, что ранее в Кыштыме мужчина с помощью выстрела из арбалета перебросил на территорию исправительной колонии № 10 через основное ограждение запрещённые вещества. Благодаря совместным действиям сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков и оперативного отдела колонии задержан ранее судимый житель Копейска 1990 года рождения. В ходе осмотра режимной территории обнаружен и изъят свёрток с марихуаной массой свыше 16 граммов, который был крепко примотан скотчем к стреле.



Мужчина заключён под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.