В Кыштыме завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был установлен и задержан ранее не судимый житель Копейска 1990 года рождения, организовавший незаконный сбыт наркотических средств посредством сети интернет. Мужчина реализовывал «синтетику» посредством тайников – закладок в лесных массивах Кыштыма.



Полицейскими была установлена причастность задержанного к девяти эпизодам противоправной деятельности. Из незаконного оборота изъято восемь граммов наркотических веществ.



В отношении задержанного избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.