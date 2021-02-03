В Кыштыме полицейскими изъято более 200 граммов синтетических наркотических средств

Вчера, 14:19 Категория: Происшествия

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» задержан житель Екатеринбурга 1996 года рождения по подозрению в причастности к незаконному сбыту наркотических средств.

У неработающего и ранее не судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли 98 расфасованных свёртков синтетических наркотических средств. В ходе обыска места проживания в Екатеринбурге найдены приспособления для расфасовки, упаковочные материалы и наркотические средства. Из незаконного оборота изъято более 200 граммов наркотиков.



Установлено, что мужчина сбывал наркотические средства потребителям через интернет путем размещения наркотических средств бесконтактным способом посредством тайников–закладок.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.



В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.