Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме полицейскими изъято более 200 граммов синтетических наркотических средств

Вчера, 14:19 Категория: Происшествия
430
0

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» задержан житель Екатеринбурга 1996 года рождения по подозрению в причастности к незаконному сбыту наркотических средств. 

 

У неработающего и ранее не судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли 98 расфасованных свёртков синтетических наркотических средств. В ходе обыска места проживания в Екатеринбурге найдены приспособления для расфасовки, упаковочные материалы и наркотические средства. Из незаконного оборота изъято более 200 граммов наркотиков.

Установлено, что мужчина сбывал наркотические средства потребителям через интернет путем размещения наркотических средств бесконтактным способом посредством тайников–закладок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Екатеринбург наркотики

Похожие публикации:

В Кыштыме задержан житель Копейска по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков

В Кыштыме полицейские выявили притон

В Кыштыме задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Кыштыме по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Сатки

Житель Кыштыма осуждён за то, что склонил своего знакомого к употреблению наркотиков

Комментарии:

Добавить