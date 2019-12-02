Житель Кыштыма рассчитался за оказанную ему услугу наркотиком

Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Происшествия

Следственный отдел полиции направил в суд уголовное дело в отношении 26-летнего кыштымца. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, преступление было совершено в конце сентября. Ранее не судимый работающий молодой человек попросил своего приятеля довезти его до лесного массива в черте города, чтобы забрать закладку с синтетическим наркотиком. За услугу кыштымец рассчитался тем же самым веществом, отсыпав другу дозу в 0,07 грамма.

Сотрудники полиции задержали обоих. Водитель отделался административным протоколом за незаконную перевозку наркотических средств без цели сбыта. Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

А вот в отношении его приятеля возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время житель Кыштыма находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.