В Кыштыме полицейские выявили притон

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили наркопритон в одной из квартир микрорайона Нижнего Кыштыма.

Установлено, что ранее судимый за совершение тяжких преступлений, не связанных с незаконным оборотом наркотиков, местный житель 1977 года рождения вместе с сожительницей 1985 года рождения, не судимой, систематически предоставляли наркозависимым лицам для потребления наркотиков свою квартиру на улице Интернационала.

В ходе проведения осмотра квартиры полицейскими обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотических средств и предметы, используемые для потребления наркотиков.

Также в ходе фиксации факта содержания наркопритона хозяин квартиры и трое посетителей привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях – «Потребление наркотических средств без назначения врача». За совершение указанного правонарушения предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По данному факту следователями межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.