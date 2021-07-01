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В Кыштыме незваному гостю грозит крупный штраф и исправительные работы

Сегодня, 08:38 Категория: Происшествия
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В следственном отделе по Кыштыму Следственного Управления СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении жителя нашего города 1987 года рождения.

 

Как сообщил сайту «КР» следователь Никита Гавриленко, в апреле этого года обвиняемый дважды, с разницей всего в пару дней, незаконно проникал в жилище своих знакомых. Молодой мужчина ранее неоднократно судим, официально нигде не работает. В декабре он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

 

В отношении него по обоим фактам возбуждено дело по статье 139 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение неприкосновенности жилища». Кыштымцу грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест до трёх месяцев.

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Теги: Кыштым следствие незваный гость следователи уголовное дело

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