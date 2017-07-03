На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Общество

Мужчину доставили в полицию за появление на улице в состоянии алкогольного опьянения. Уже в отделе 37-летний кыштымец оскорбил одного из сотрудников патрульно-постовой службы.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 319 – «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей».

Расследованием дела уже занялся следственный отдел по Кыштыму. Подозреваемому грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.