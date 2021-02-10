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Кыштымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту оскорбления сотрудника полиции

Вчера, 16:01 Категория: Происшествия
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Следователями следственного отдела по Кыштыму следственного управления СК Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы нашего города, обвиняемой в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

     

По версии следствия, в один из дней октября 2020 года обвиняемая, в отношении которой осуществляется административный надзор, будучи в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в отделение полиции. В отношении неё составлялся административный протокол по статье  19.24 КоАП РФ – «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

 

Находясь в одном из служебных кабинетов отделения полиции, в присутствии гражданских лиц из числа рабочих, осуществлявших ремонтные работы, обвиняемая высказала в адрес сотрудника полиции нецензурные оскорбления.

 

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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Теги: Кыштым следственный отдел полиция уголовное дело

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