В Кыштыме следователи завершили расследование уголовного дела по факту оскорбления сотрудника исправительной колонии № 10
1-02-2021, 16:28 Категория: Общество
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Следователями следственного отдела по городу Кыштым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего осуждённого, отбывающего наказание в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ – «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением».
По версии следствия, в один из дней октября 2020 года обвиняемый, находясь в камере штрафного изолятора исправительной колонии № 10, в присутствии других осуждённых, содержащихся с ним в одной камере, высказал в адрес сотрудника исправительного учреждения нецензурные оскорбления.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Согласно санкции данной статьи, мужчине грозит наказание виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.