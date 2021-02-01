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В Кыштыме следователи завершили расследование уголовного дела по факту оскорбления сотрудника исправительной колонии № 10

1-02-2021, 16:28 Категория: Общество
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Следователями следственного отдела по городу Кыштым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего осуждённого, отбывающего наказание в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ – «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением».

 

По версии следствия, в один из дней октября 2020 года обвиняемый, находясь в камере штрафного изолятора исправительной колонии № 10, в присутствии других осуждённых, содержащихся с ним в одной камере, высказал в адрес сотрудника исправительного учреждения нецензурные оскорбления.

 

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

 

Согласно санкции данной статьи, мужчине грозит наказание виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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Теги: Кыштым следователи ИК 10 оскорбление уголовное дело

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