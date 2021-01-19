Жители Кыштыма стали чаще оскорблять представителей власти

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Такую тенденцию наблюдают в следственном отделе по Кыштыму следственного управления Следственного комитета России.

В 2020 году в отдел было возбуждено 29 уголовных дел (в 2019-м – 41). Больше всего – девять случаев – было связано с незаконным проникновением в жилище. Количество таких преступлений, в сравнении с 2019 годом, увеличилось в три раза.

Чаще стала применяться к жителям Кыштыма и статья 319 УК РФ – «Оскорбление представителя власти». В 2019 году её возбуждали четыре раза, в прошлом – семь.

По словам руководителя отдела Виталия Ерцкина, чаще других под натиском нелестных слов и выражений оказываются сотрудники полиции. Кстати, за подобные оскорбления можно весьма дорого заплатить (в прямом смысле этого слова). За оскорбление представителя власти предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или даже исправительные работы на срок до одного года.