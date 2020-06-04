В следственном отделе Кыштыма возбудили уголовное дело по факту оскорбления полицейского

Вчера, 14:46 Категория: Общество

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В следственном отделе города Кыштыма возбудили уголовное дело за публичное оскорбление сотрудника полиции.

Фигурантом дела стал житель Карабаша. Молодой человек опубликовал на своей открытой странице в социальной сети Instagram фотографию протокола, составленного в отношении него полицейским. Причина – совершение административного правонарушения. Житель Карабаша подписал к фото ругательное слово.



Теперь, согласно статье 319 Уголовного Кодекса РФ, мужчине грозит наказание виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.