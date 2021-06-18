Жительница Кыштыма лишилась 143 тысяч рублей

Сегодня, 16:05 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции Кыштыма с заявлением обратилась местная жительница 1959 года рождения, пояснив, что перечислила мошенникам кредитные денежные средства в сумме 143 тысяч рублей.



Установлено, что на абонентский номер пострадавшей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Женщине сообщили, что ведётся расследование уголовного дела по фактам совершения мошеннических действий. Мнимые полицейские сообщили, что им нужна её помощь в расследовании. Чтобы оказать содействие, «сотрудник полиции» попросил женщину пройти в отделение банка и оформить кредит. Затем полученные денежные средства необходимо было положить на банковский счёт, который злоумышленники ей продиктуют по телефону.



Женщина доверилась звонившим и выполнила все указания. В результате мошенники завладели денежными средствами в сумме 143 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.



Полицейские призывают не верить незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками полиции, уголовного розыска, следователями и обращаются по имени и отчеству. Зачастую они называют имена действующих сотрудников.



Кроме того, мошенники стали чаще звонить с подменных телефонных номеров, закрепленных за отделами полиции. То есть звонки осуществляются с одного номера, а Вы на экране своего телефона видите совсем другой.

В этом случае сотрудники полиции рекомендуют:

• спросить у звонившего имя, фамилию и должность;

• уточнить, из какого отдела Вам звонят;

• перезвонить в этот отдел, при этом набрать номер телефона самостоятельно;

• узнать, работает ли у них такой сотрудник, и попросить соединить с ним.



Помните – сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета и прочих правоохранительных органов никогда не просят граждан совершать какие-либо переводы денежных средств или называть кому-либо данные банковских карт по телефону.