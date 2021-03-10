Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Лжесотрудники банков продолжают наживаться на доверчивых кыштымцах

Вчера, 12:16 Категория: Происшествия
601
0

В полиции Кыштыма возбуждено очередное дело по факту мошенничества. В дежурную часть обратилась жительница нашего города 1959 года рождения с заявлением по факту совершения в отношении неё мошеннических действий.

                            

Со слов потерпевшей, ей позвонил сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что с карты женщины неизвестные пытались снять деньги. Злоумышленник убедил её в необходимости снять все сбережения с банковских карт и перевести их на номер телефона, который он продиктовал. Переводить денежные средства мошенник попросил по 15 тысяч рублей. После первого перевода женщина заподозрила неладное и прервала разговор.

 

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым полиция мошенники деньги

Похожие публикации:

Жительница Кыштыма попалась на удочку мошенника, который представился сотрудником городской полиции

Жительница Кыштыма обогатила мошенников почти на 300 тысяч рублей

Жители Кыштыма обогатили мошенников почти на 200 тысяч рублей

Жительница Кыштыма обогатила мошенников почти на шестьдесят тысяч рублей

Жительница Кыштыма обогатила мошенников на сорок с лишним тысяч рублей

Комментарии:

Добавить