Лжесотрудники банков продолжают наживаться на доверчивых кыштымцах

Вчера, 12:16 Категория: Происшествия

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В полиции Кыштыма возбуждено очередное дело по факту мошенничества. В дежурную часть обратилась жительница нашего города 1959 года рождения с заявлением по факту совершения в отношении неё мошеннических действий.

Со слов потерпевшей, ей позвонил сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что с карты женщины неизвестные пытались снять деньги. Злоумышленник убедил её в необходимости снять все сбережения с банковских карт и перевести их на номер телефона, который он продиктовал. Переводить денежные средства мошенник попросил по 15 тысяч рублей. После первого перевода женщина заподозрила неладное и прервала разговор.

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.