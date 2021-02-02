Жительница Кыштыма оформила два кредита и обогатили этими деньгами мошенников

Вчера, 12:31 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы 1958 года рождения, которая сообщила, что в отношении неё совершено мошенничество, в результате которого она лишилась 233 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. Незнакомка сообщила, что третьи лица пытаются оформить на имя жительницы Кыштыма кредит. Для предотвращения данной операции необходимо незамедлительно пройти в отделение банка, оформить кредит лично, после чего перевести денежные средства на счёт, номер которого ей диктовали по телефону.

Затем мошенница убедила женщину снять все сбережения с банковской карты и также перевести их на счёт, подконтрольный злоумышленникам.

На этом мошенники не успокоились. Спустя некоторое время поступил ещё один звонок на телефон пострадавшей. Очередной мошенник снова убедил женщину, что на неё оформляют кредит. Доверчивая жительница нашего города снова оформила кредит и перевела деньги злоумышленникам.

Стоит отметить, что пострадавшая была предупреждена, что так действуют мошенники, но поясняет, что во время разговоров по телефону она находилась «будто в трансе».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, нужно незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Также хотелось бы обратить внимание, что зачастую граждане, держа у себя в руках денежные средства, полученные за счёт кредитования или снятые со своих банковских счетов, самостоятельно совершают по несколько десятков денежных переводов на якобы безопасные, резервные счета, таким образом, обогащая мошенников на крупные суммы денежных средств.