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Мошенники лишили жительницу Кыштыма 159 тысяч рублей

Сегодня, 14:19 Категория: Происшествия
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В дежурную часть кыштымской полиции поступило заявление от местной жительницы 1978 года рождении. Она сообщила, что в отношении неё совершено мошенничество, в результате которого она лишилась 159 тысяч рублей.

Со слов потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Сообщил, что мошенники пытаются оплатить товар в магазине с банковской карты женщины. Далее с пострадавшей связались ещё несколько «представителей банка» и пояснили, что для предотвращения данной операции необходимо незамедлительно снять денежные средства со счёта. Злоумышленники предложили это сделать в «телефонном режиме».

Мошенники диктовали женщине суммы, а она осуществляла перевод денежных средств. Якобы сотрудники банка пояснили, что денежные средства будут находиться в надёжном месте, а спустя время их вернут владелице. А данную карту они заблокируют.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности.
При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

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Теги: Кыштым полиция мошенники деньги

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