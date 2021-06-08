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Полиция Кыштыма раскрыла кражу дорогого телефона

Сегодня, 13:56 Категория: Происшествия
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В полиции завершено расследование уголовного дела по статье «Кража».

 

Из материалов уголовного дела следует, что ранее в дежурную часть обратился местный житель 1948 года рождения с заявлением по факту кражи у него сотового телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Кыштыма 1980 года рождения увидела, что у мужчины выпал телефон из кармана, убедилась, что за ней никто не наблюдает, и совершила его хищение. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Имущество было найдено и возвращено владельцу.

Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым суд полиция кража телефона

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