Полиция Кыштыма завершила расследование уголовного дела о мошенничестве, совершённом должностным лицом

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Из материалов уголовного дела следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции кыштымской полиции установлено, что ранее не судимая жительница Карабаша 1976 года рождения в течение двух лет совершала хищения денежных средств. Являясь должностным лицом, она перечисляла деньги, полученные муниципальным учреждением за оказание коммерческих услуг, с лицевого счёта организации на свой банковский счёт. Ущерб составил более одного миллиона 200 тысяч рублей.



На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.