Кыштымские полицейские раскрыли кражу дорогого телефона

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».



Из материалов уголовного дела следует, что ранее в дежурную часть полиции обратилась продавец из магазина, расположенного на улице Чернышевского, с заявлением о хищении сотового телефона стоимостью 15 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что оставила гаджет на рабочем месте и ненадолго отлучилась, а через некоторое время обнаружила пропажу.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый житель Кургана 1990 года рождения. Мужчина, обнаружив чужой смартфон на столе, забрал его и скрылся.



Он переставил из украденного гаджета в своей телефон сим-карту, после чего произвёл перевод денежных средств с банковского счёта, который был привязан к мобильному банку пострадавшей, в размере 300 рублей. Похищенный телефон молодой человек сбыл в Кургане.



Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.



В настоящее время уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.