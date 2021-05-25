В полиции Кыштыма зарегистрировано мошенничество со сдачей домов в аренду

Вчера, 13:41 Категория: Происшествия

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В полицию Кыштыма обратилась местная жительница с заявлением по факту мошенничества.

Со слов заявительницы, они с семьей хотели арендовать коттедж. Нашли в сети интернет сайт с объявлениями о сдаче домов. Выбрав подходящий вариант, женщина связалась с продавцом, который объяснил, что необходимо внести предоплату за бронирование дома. Предоплату нужно было произвести через сайт, ссылку на который продавец отправил в сообщении. Женщина перевела четыре тысячи рублей.

Затем ей стали звонить неизвестные и говорить, что данный дом уже был забронирован и необходимо подобрать другой вариант. Проверив информацию, женщина поняла, что домов, которые ей предлагают, не существует или их сдают другие люди.

Вернуть предоплату у неё не получилось, поскольку неизвестные перестали выходить на связь.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при аренде домов необходимо внимательно изучить, насколько объявление соответствует реальности, и проверить расположение объекта. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо также обращать внимание на номер телефона, указанный в объявлении. Зачастую он относится к другому субъекту России, и значит, перед вами, скорее всего, аферист.